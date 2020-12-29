Скільки українців ухиляються від сплати податків

Додано: Сер 30 гру, 2020 15:29

В статті ряд недостовірних цифр. 1-ша 44.1 млн. фіз. осіб. Друга завищена неплатників виходить з різниці між першою та уже більш достовірною отримуючих оф. зарплату. Ну і ще методологія відносить до працездатних від 15-ти до 70-ти років, що в наших умовах на 80% не відповідає реаліям для дітей та понад 60 років. Таким чином тільки декілька млн. заробітчан та тіньовиків уникають прямих податків в Україні.

Не так добре з грошима, як погано без них.