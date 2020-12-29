Скільки українців ухиляються від сплати податків

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shapo написав:Ну как же так. Это ведь часть моей собственности доставшейся от СССР. Как она могла так быстро пропасть? По моему личному ,ничем не подкрепленному мнению это была грандиозная афера по передачи этой собственности тем кто был ближе к власти или самой собственности, а по мнению такого здешнего апологета власти как вы - передача эффективному собственнику. Вот только через 27 лет эффекта в упор не видно.
_hunter написав:Точно так же, как и совок -- протухла. Почему? -- потому, что это была миноритарная часть собственности. И как только у кого-то набралась мажоритарная -- по так любимому в совке "праву большинства" -- было принято решение "не нужны нам отщепенцы".
Ну зачем же валить на совок то, что сделано исключительно при "незалежности"? Исключительно перекрасившиеся коммуняки типа Кравчука и сделали эту аферу под названием переход к рынку. Насчет нынешней тухлятины совку и не снилось, да и пропагандоны там были пообразованнее
shapo написав:От того, что пенсионная система солидарная, а не персонально-накопительная, вопрос остается открытым - куда делись отчисления не доживших до пенсионного возраста.
Все эти отчисления тут же распределяются на выплаты текущим пенсионерам, в этом суть солидарной системы. Ничто никуда не могло деться, так как нигде никакие отчисления не накапливались.
То, что у этого вечно голодного государства ни на что не хватает денег я слышу уже 29 лет начиная с сгоревших вкладов в Сбербанк СССР. Вот только откуда тогда финансируются дуси,нафтогазы и пр. излишества?
В огороде бузина, а в Киеве - дядька
Уникальная манера вести дискус - смешать пенсионную солидарку и финансирование нафтогаза
Пенсионных накоплений у нас нет. Сколько за месяц собрали ЕСВ +дотация из бюджета - выплатили пенсии за месяц. Это и есть суть солидарки Неужели так сложно понять такую простую весчь ? Хотя, кому я это говорю
Но даже из солидарки получать пенсии родственники могут. Например, жена умершего, если она пенсионного возраста или несовершеннолетние дети умершего, получают до 18 лет
Прежде чем что-то писать, изучи предметную область
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Пенсионных накоплений у нас нет. Сколько за месяц собрали ЕСВ +дотация из бюджета - выплатили пенсии за месяц. Это и есть суть солидарки
Ещё грабят на пенсионные взносы покупателей автомобилей, всех, кто пользуется мобильной связью, иногда пощипывают покупателей валюты и т.д. Это всё идёт в общий котёл, исчезая навсегда. Так что, не всё так просто.
А кому платить налоги? Для чего? Основные выгодополучатели гос. бюджета - чиновники и олигархи, которые финансируют себе пожизненное содержание и служебные квартиры, раздувают гос. аппарат, финансируют программы по откату бюджетных средств, датируют вечно убыточные гос. предприятия и конечно, зеленый тариф. Доля зарплат врачей и учителей в бюджете - несколько процентов, ими только прикрывают сбор поборов с нищей стране.
shapo написав: То, что у этого вечно голодного государства ни на что не хватает денег я слышу уже 29 лет начиная с сгоревших вкладов в Сбербанк СССР. Вот только откуда тогда финансируются дуси,нафтогазы и пр. излишества?
В огороде бузина, а в Киеве - дядька
Уникальная манера вести дискус - смешать пенсионную солидарку и финансирование нафтогаза
Пенсионных накоплений у нас нет. Сколько за месяц собрали ЕСВ +дотация из бюджета - выплатили пенсии за месяц. Это и есть суть солидарки Неужели так сложно понять такую простую весчь ? Хотя, кому я это говорю
Но даже из солидарки получать пенсии родственники могут. Например, жена умершего, если она пенсионного возраста или несовершеннолетние дети умершего, получают до 18 лет
Прежде чем что-то писать, изучи предметную область
1) И пенсии, и нафтогаз в основном дотируются из госбюджета 2) Про каких жён и детей умерших пенсов ты тут поешь, военных или всех?