Скільки українців ухиляються від сплати податків

Додано: Сер 30 гру, 2020 21:02

У меня вопрос: а зачем платить налоги, какой в этом смысл? Чтобы ещё один Серёжа Лещенко получил свои 340 тысяч в месяц, или на формулу Роттердам+ что со сменой власти резко стала законной и правильной?



Пенсионеры? Так я им ничего не должен. У меня лично пенсии не будет, или если будет такая, что купить ничего нельзя. Даже если Украина просуществует до того момента, как мне на пенсию выходить, всё равно здесь солидарная пенсионная система, а рождаемость падает.



А ещё я не доверяю украинским властям, вот совсем. Сколько раз власти обманывали и ещё раз обманут - не в первый раз. Моя мать, вот, проработала 35 лет и что она имеет на пенсии? Так что фигвам, дорогое правительство - ничего не дам в ненасытную глотку