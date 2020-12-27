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Скільки українців ухиляються
від сплати податків

Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:40

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
Я не отдал ваучеры ни за бутылку, ни за две.
Где моя часть бывшей советской собственности, адвокат украинской власти 29-летнего разлива?

Ну а кто? -- эли вот те вот мифичекие "всемогущие алегархи" под дулами автоматов эти ваучеры экспроприировали?
Поздравляю. -- разрешение взять пирожок с полки нужно?..
Я же писал где -- вон даже в цитате осталось -- "пропала" бывшая часть бывшего совка. И даже почему пропала -- писал. Опять память подводит?..
Или еще написать, что нужно было делать, что бы не пропала заветная часть? -- а именно собирать всю ту толпу "акционеров" в хоть какое-то подобие организованного стада и делать на заводе некое подобие ОСББ...

Дешёвый пропагандон, чтобы учить кого-то нужно самому хоть что-то знать в этой жизни.
Собственность бывшей УССР досталась десятку семей на вполне законных основаниях если, конечно, считать эту аферу в приватизации освященной принятыми ВР законами.
Вот только от этой "законности" она не перестала быть такой.
Собственно, дальнейшее разграбление страны осуществлял ось тоже исключительно законно.
...

О! -- наконец-то осознание пришло.
В показаниях путаемся? -- там же слово "бывшей" есть... После того (в процессе), как у собсвенности появился новій хозяин -- он мог как взять на себя все обязательства предыдущего собственникак так и оставить их предыдущему собственнику. Насколько я помню -- обязательства решили оставить.
Там кто-то забыл добавить "при полном попустительстве народа". А сейчас этот народ в лучших традициях известной "оперы" кричит "ой, а кто же это сделал".
И да: опыт той же Польши/Прибалтик _доказывает_ -- народу в сторонке отстояться никак нельзя. Точнее можно -- но получаются всякие Беларуси да Таджикистаны.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:45

  _hunter написав:И да: опыт той же Польши/Прибалтик _доказывает_ -- народу в сторонке отстояться никак нельзя. Точнее можно -- но получаются всякие Беларуси да Таджикистаны.


Какие все-таки примитивные боты на этом форуме с одной и той же заезженной пластинкой - Польша, Прибалтика.
И что хорошего в Литве и Латвии? Заброшенные хутора, уехавшая молодёжь, давно разобранные советские заводы взамен которых нет ничего. В Эстонии получше, так там и население наименьшее. И все нас еление Прибалтики равно нынешнему Киеву.
Про Польшу не тебе мне рассказывать ибо я ездил в неё с конца 80-х до начала 2000-х и видел все процессы.
Без списания Европой и США долгов накопленных с еще времен Герека и вливания на десятки миллиардов Польша была бы сейчас ещё в большем дерьме чем нынешняя Украина.
Народ тебе боту убогому не нравится, на майдан давно не ходил???
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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