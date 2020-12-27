Скільки українців ухиляються від сплати податків

shapo написав:_hunter написав:
Ну а кто? -- эли вот те вот мифичекие "всемогущие алегархи" под дулами автоматов эти ваучеры экспроприировали?
Поздравляю. -- разрешение взять пирожок с полки нужно?..
Я же писал где -- вон даже в цитате осталось -- "пропала" бывшая часть бывшего совка. И даже почему пропала -- писал. Опять память подводит?..
Или еще написать, что нужно было делать, что бы не пропала заветная часть? -- а именно собирать всю ту толпу "акционеров" в хоть какое-то подобие организованного стада и делать на заводе некое подобие ОСББ...
Дешёвый пропагандон, чтобы учить кого-то нужно самому хоть что-то знать в этой жизни.
Собственность бывшей УССР досталась десятку семей на вполне законных основаниях если, конечно, считать эту аферу в приватизации освященной принятыми ВР законами.
Вот только от этой "законности" она не перестала быть такой.
Собственно, дальнейшее разграбление страны осуществлял ось тоже исключительно законно.
...
О! -- наконец-то осознание пришло.
В показаниях путаемся? -- там же слово "бывшей" есть... После того (в процессе), как у собсвенности появился новій хозяин -- он мог как взять на себя все обязательства предыдущего собственникак так и оставить их предыдущему собственнику. Насколько я помню -- обязательства решили оставить.
Там кто-то забыл добавить "при полном попустительстве народа". А сейчас этот народ в лучших традициях известной "оперы" кричит "ой, а кто же это сделал".
И да: опыт той же Польши/Прибалтик _доказывает_ -- народу в сторонке отстояться никак нельзя. Точнее можно -- но получаются всякие Беларуси да Таджикистаны.