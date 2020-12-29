Скільки українців ухиляються від сплати податків

shapo написав:
Какие все-таки примитивные боты на этом форуме с одной и той же заезженной пластинкой - Польша, Прибалтика.
И что хорошего в Литве и Латвии? Заброшенные хутора, уехавшая молодёжь, давно разобранные советские заводы взамен которых нет ничего. В Эстонии получше, так там и население наименьшее. И все нас еление Прибалтики равно нынешнему Киеву.
Про Польшу не тебе мне рассказывать ибо я ездил в неё с конца 80-х до начала 2000-х и видел все процессы.
Без списания Европой и США долгов накопленных с еще времен Герека и вливания на десятки миллиардов Польша была бы сейчас ещё в большем дерьме чем нынешняя Украина.
Народ тебе боту убогому не нравится, на майдан давно не ходил???
Так а никто и не говорил, что от совка легко/быстро избавиться получится -- его как-никак с 80 лет лепили. Но фиг с ним "и видел все процессы" -- про результат тебе рассказать -- раз уж ездить больше не можешь? -- или сам справишся? -- банально ВВП посмотреть...