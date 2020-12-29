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Скільки українців ухиляються
від сплати податків

Скільки українців ухиляються від сплати податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:57

  shapo написав:
  _hunter написав:И да: опыт той же Польши/Прибалтик _доказывает_ -- народу в сторонке отстояться никак нельзя. Точнее можно -- но получаются всякие Беларуси да Таджикистаны.


Какие все-таки примитивные боты на этом форуме с одной и той же заезженной пластинкой - Польша, Прибалтика.
И что хорошего в Литве и Латвии? Заброшенные хутора, уехавшая молодёжь, давно разобранные советские заводы взамен которых нет ничего. В Эстонии получше, так там и население наименьшее. И все нас еление Прибалтики равно нынешнему Киеву.
Про Польшу не тебе мне рассказывать ибо я ездил в неё с конца 80-х до начала 2000-х и видел все процессы.
Без списания Европой и США долгов накопленных с еще времен Герека и вливания на десятки миллиардов Польша была бы сейчас ещё в большем дерьме чем нынешняя Украина.
Народ тебе боту убогому не нравится, на майдан давно не ходил???

Так а никто и не говорил, что от совка легко/быстро избавиться получится -- его как-никак с 80 лет лепили. Но фиг с ним "и видел все процессы" -- про результат тебе рассказать -- раз уж ездить больше не можешь? -- или сам справишся? -- банально ВВП посмотреть...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:13

  spread написав:Перепись населения стремно делать так же можно узнать реальное количество, а потом нужно ответить откуда на выборах не существующие люди были и как с бюджета расписывать миллионы на койкоместа в больницах, социалки всякие, так что о переписи лучше только говорить но не делать....


После обеда Чичиков решил поговорить с Маниловым об одном очень важном деле — об умерших крестьянах, которые по документам ещё числятся живыми — о мёртвых душах.

Гоголь. Классика жанра 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:17

  Vadym2020 написав:Цікаво скільки сам Любченко заплатив податків з того майна, яке не відповідає його офіційним доходам? Поки в Україні не почнуть жорстко карати та саджати корупціонерів, порядку не буде.

Потрібні незаангажовані, професійні та чесні прокурори, судді, СБУ, які потрібно призначати за прозорим конкурсом, що жодна влада в Україні ще повністю не реалізувала.


Манилов на первый взгляд был человек видный, черты лица его были приятны, но чересчур слащавы. От него не дождёшься ни одного живого слова, Манилов будто жил в придуманном мире. У Манилова не было ничего своего, никакой своей особенности. Говорил он мало, чаще всего размышлял о высоких материях. Когда крестьянин или приказчик о чём-то спрашивал барина, тот отвечал: «да, недурно было бы», не заботясь о том, что будет происходить дальше.
Гоголь. поэма "Мертвые души"

Никого не напоминает? 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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