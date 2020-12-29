Скільки українців ухиляються від сплати податків

Додано: П'ят 01 січ, 2021 07:25

Вопрос, конечно, непростой. С одной стороны, налоги вроде как нужно платить, потому что это Закон. С другой стороны - объективная оценка текущей ситуации. Много людей в этой стране вообще не видят будущего, как своего собственного (при условии дальнейшего проживания в Украине), так и для государства в целом. Говорить о "далекой перспективе", не давая малейшего ощущения присутствия этой самой "перспективы"... это совсем неправильно. Хотя, по большому счету, никто о "перспективах" и не говорит. В позиции минфина сформулирована проблема. И больше ничего. Хотя нет, еще есть очертание дерьма, которое якобы наступит, если проблему не решить, и легкий намек на то, что проблему будут решать в очередной раз (полу)насильственными методами. Как видно, здесь ничего нового. Правда, пару раз налоговики упомянули, что "без нормальной уплаты налогов развития страны не будет". И тут вопрос: а какого развития? Развития в виде раздутия штатов персонала бюджетных организаций, или может в виде создания ненужных ведомств, чтобы пристроить "своих"? Никто реально не сделал оптимизации верхушки админ. системы, наоборот, появилась куча новых ведомств с сомнительной востребованностью. Кто-нибудь вложил деньги в ту же патрульную полицию, чтобы максимально зажуковать экипажии и уменьшить число доступных им возможностей выполнять свою работу некачественно? Нет. Зато покупают им электрошокеры. Кто-нибудь занялся органами гос. контроля на местах, которые обросли тесными связями с местным бизнесом "избранных" и самоуправлением? Нет. А всё это деньги гос. бюджета, которые расходуются, мягко говоря, неэффективно.

Поэтому, что можно получить, собрав всё вместе. На улицах - дикая смесь из тех, кто месит грязь ногами, и тех, кто пролетает мимо на лексусах и ленд роверах. При чем, кол-во последних только увеличивается. Власть при этом объявляет, что уже начала заниматься вопросом (не)уплаты налогов. Гарантий того, что кто-то будет заниматься "избранными" - никаких (ведь всё упирается снова же в органы контроля на местах). Помимо "избранных" есть только "обыкновенные". Конкретных планов по оптимизации экономики нет. Всё указывает на очередную попытку раздоя тех, до кого легче дотянуться. В таких условиях поступления НДС и акцизов - это уже более чем. Соглашаюсь с предыдущими авторами. Человек идет в магазин, соответственно уже платит налоги (правда, с магазинами "избранных" бывает не всё так идеально). Покупает бензин, алкоголь - платит сверху еще и акциз. Сейчас оказывать давление на людей, не предложив в замен ничего адекватного (ремонт дорог в этот список не входит), это всё равно что отдать приказ экономически активному населению покинуть страну. Тогда не будет не только НДФЛ и ЕСВ, но и НДС от продаж или импорта (таможню нельзя сбрасывать со счетов). Короче, народ... что тут можно еще сказать...