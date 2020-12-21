Vivo офіційно підтвердила, що Vivo X60 представлять 29 грудня.
Дивися повний текст Vivo показала дизайн нових смартфонів X60 і оголосила дату презентації.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:10
Vivo показала дизайн нових смартфонів X60 і оголосила...
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Дивися повний текст Vivo показала дизайн нових смартфонів X60 і оголосила дату презентації.
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