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Vivo показала дизайн нових
смартфонів X60 і оголосила...

Vivo показала дизайн нових смартфонів X60 і оголосила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:10

Vivo показала дизайн нових смартфонів X60 і оголосила...

Пропонуємо до обговорення:
Vivo офіційно підтвердила, що Vivo X60 представлять 29 грудня.

Дивися повний текст Vivo показала дизайн нових смартфонів X60 і оголосила дату презентації.
R2
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