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У Київраді розповіли, коли
очікують зростання цін на...

У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:58

У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві в першому кварталі наступного року не підвищуватиметься вартість проїзду в громадському міському транспорті.

Дивися повний текст У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на проїзд у маршрутках.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:58

Ну и аферисты :?
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Интересно девки пляшут.
То есть, в коммунальном транспорте того же Минска, например, 8 гривень за 1 поездку http://www.minsktrans.by/ru/tariff.html - местным коммунальщикам хватает. Это при несравнимо выше качестве - "рухомого складу" и сервисе внутри, с сидячими местами.
А для киевских - 8 грн в убитых маршрутках и трамваях видевших "дорогого Леонида Ильича" - как то мало. При том, что в Минске затраты на оплату труда существенно повыше будут.
Метро строится https://www.youtube.com/watch?v=DTnTpa_MpHg автобусы на дизеле меняют на электрические https://auto.tut.by/news/offtop/675542.html
И.... 8 гривень (в эквиваленте) хватает.
Никак чудо 8)

А нашему боксеру свои дизельные мазы сплавляют.
EKO
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