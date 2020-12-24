Державний бюджет України за січень-листопад 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 119,97 млрд грн.
Дивися повний текст З початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричі.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:29
З початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричі.
Додано: Вів 29 гру, 2020 23:29
зато главзебил-2 (он же шмыгаль) радуется перевыполнению плана по доходам
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