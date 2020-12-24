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З початку пандемії дефіцит
держбюджету зріс утричі

З початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:29

З початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричі

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет України за січень-листопад 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 119,97 млрд грн.

Дивися повний текст З початку пандемії дефіцит держбюджету зріс утричі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:29

зато главзебил-2 (он же шмыгаль) радуется перевыполнению плана по доходам
ruslan42212
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