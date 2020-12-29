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Коли і на скільки
зростуть пенсії у 2021

Коли і на скільки зростуть пенсії у 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:54

Коли і на скільки зростуть пенсії у 2021

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн - до 2400 грн.

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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:55

2400 грн. Африка где ничего не растет и не производится
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