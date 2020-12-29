Завдяки підвищенню мінімальної зарплати із 5 до 6 тисяч гривень пенсії з 1 січня 2021 року зростуть на 300 грн - до 2400 грн.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:54
Коли і на скільки зростуть пенсії у 2021
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Дивися повний текст Коли і на скільки зростуть пенсії у 2021.
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