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У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 06:31
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Hisense представила перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink та підтримкою 5G.
Дивися повний текст У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G (фото)
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Вів 24 лис, 2020 15:54
yama