Китайська компанія Hisense представила перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink та підтримкою 5G.
Дивися повний текст У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G (фото).
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Додано: Сер 30 гру, 2020 06:31
У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G...
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Дивися повний текст У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G (фото).
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