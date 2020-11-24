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У Китаї представили смартфон
з чорно-білим екраном і 5G...

У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 06:31

У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Hisense представила перший у світі смартфон із дисплеєм E Ink та підтримкою 5G.

Дивися повний текст У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 06:31

4700 МЕГАампер? Ядерная батарея, что ли? ))
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:14

Д, тут "журналист" уже явно спал, когда выкладывал эту статью в три ночи... Вместо милиампера - мегаампер, вместо дюйма квадратного - 2,54 см.

А вообще, все меньше и меньше хочется читать такие "новости", когда понимаещь, что их формирует какой-то бездумный алгоритм
malkaum
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:24

malkaum, ппочему квадратного? "300 пикселей на 2,54 см" - это 300 DPI и есть. Оно на линейный дюйм считается. Вполне правдоподобное число для смартфона.
Ток, нарастающий со скоростью 4770 мегаампер в час, конечно, внушает, но это уже лечится только подведением такого тока к журналисту :twisted:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:04

Re: У Китаї представили смартфон з чорно-білим екраном і 5G.

А чего дисплей чёрно-белый? Почему не цветной?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:32

  Sanyok77 написав:А чего дисплей чёрно-белый? Почему не цветной?

Потому, что заводы пока не выпускают экраны с плотностью цветных e-ink пикселов в 300 DPI?
moveton
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