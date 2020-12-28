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Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:26
Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик PlanB вважає, що вже протягом наступного року вартість біткойна зростатиме.
Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів
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Додано: Сер 30 гру, 2020 07:26
"План" - что-то известное напоминает. Не?
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Dikoy
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