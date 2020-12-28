Криптоаналітик PlanB вважає, що вже протягом наступного року вартість біткойна зростатиме.
Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 07:26
Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:40
Всерьез взялись, "киты" хотят успеть слиться на хаях и гонят, жадность не имеет предела, знают, видно, что Байден не будет поддерживать эту пирамиду.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|