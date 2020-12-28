Криптоаналітик PlanB вважає, що вже протягом наступного року вартість біткойна зростатиме.
Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 07:26
Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...
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Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:40
Всерьез взялись, "киты" хотят успеть слиться на хаях и гонят, жадность не имеет предела, знают, видно, что Байден не будет поддерживать эту пирамиду.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:17
Мавроди нервно кусает локти. Такой аферы и пирамиды даже ему не удавалось построить.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:21
Миллиардеры качают деньги у лохов ето называется. Знаете что такое токины? Токины- ето придуманные фишки у казино или у других развлекательных предприятий, которые ходят только внутри самого казино и стоят ровно столько сколько хозяин казино сказал. И все ето накроется и обесценится в один момент как только хозяина возьмут за жабры или он не решит стать на лыжи.
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:46
Ну то нехай вкладеться в бітки та заробить 2000% на рік, для чого тримати гроші в своїх голандіях під мінус 0,5%? Чи в нього й немає ніяких грошей? Чи може й інвестора такого теж немає?
Додано: Сер 30 гру, 2020 21:41
Мавроді давно помер
+50грн !
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