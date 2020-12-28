Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...

o_volvachev
так усі проводки публічні!
он хакери досі не можуть накрадені бітки із мтгокса реалізувати!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:43
o_volvachev
так усі проводки публічні!
он хакери досі не можуть накрадені бітки із мтгокса реалізувати!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:26
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