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Експерт: вартість біткойна у
2021 році збільшиться в...

Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:43

o_volvachev

так усі проводки публічні!
он хакери досі не можуть накрадені бітки із мтгокса реалізувати!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:26

  hxbbgaf написав:Всерьез взялись, "киты" хотят успеть слиться на хаях и гонят, жадность не имеет предела, знают, видно, что Байден не будет поддерживать эту пирамиду.


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А на велосипеде носитель мнения, что криптовалюта эта пузырь
andrein
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