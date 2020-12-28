Криптоаналітик PlanB вважає, що вже протягом наступного року вартість біткойна зростатиме.
Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 07:26
Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...
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Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 08:40
Всерьез взялись, "киты" хотят успеть слиться на хаях и гонят, жадность не имеет предела, знают, видно, что Байден не будет поддерживать эту пирамиду.
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:46
Ну то нехай вкладеться в бітки та заробить 2000% на рік, для чого тримати гроші в своїх голандіях під мінус 0,5%? Чи в нього й немає ніяких грошей? Чи може й інвестора такого теж немає?
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:12
Значит будет в 10-20 раз меньше.
Хотя вряд ли - скорее около 4к. Все таки есть криминальный рынок, который этим "платежным" инструментом пользуется.
Додано: Сер 30 гру, 2020 22:43
o_volvachev
так усі проводки публічні!
он хакери досі не можуть накрадені бітки із мтгокса реалізувати!
+50грн !
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:26
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:55
Предупреждаю, тех, кто хочет вложиться в биткоин (или в акции, не важно во что), на рынке выигрывают около 0,1% игроков, остальные проигрывают. Научиться зарабатывать на рынке невозможно ни в каком университете. Это не наука, это талант. Как вы отнесетесь к ситуации, когда ваши инвестиции падают на 80% и болтаются на дне три года? Если вам страшно - не лезьте на рынок, работайте, занимайтесь бизнесом. Это говорит вам человек, который держит биткоины с февраля 2015 года, человек переживший пик 2017 и последующее падение до 3000 долларов за биткоин. Мне никогда не было страшно, мне вообще плевать на курс битка, биток это мои деньги и есть. Я не продавал на пике в 2017 и не продавал на дне по 3000. Держу до сих пор, продаю только по мере необходимости на жизнь, по чуть-чуть. Надо на что-то деньги продал немножко, не надо - не продаю.
Таких как я людей очень мало... Не берите с меня пример, 99,9 % вероятность, что вы будете в минусе.
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