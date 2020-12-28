Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...

Додано: Чет 31 гру, 2020 16:55

Предупреждаю, тех, кто хочет вложиться в биткоин (или в акции, не важно во что), на рынке выигрывают около 0,1% игроков, остальные проигрывают. Научиться зарабатывать на рынке невозможно ни в каком университете. Это не наука, это талант. Как вы отнесетесь к ситуации, когда ваши инвестиции падают на 80% и болтаются на дне три года? Если вам страшно - не лезьте на рынок, работайте, занимайтесь бизнесом. Это говорит вам человек, который держит биткоины с февраля 2015 года, человек переживший пик 2017 и последующее падение до 3000 долларов за биткоин. Мне никогда не было страшно, мне вообще плевать на курс битка, биток это мои деньги и есть. Я не продавал на пике в 2017 и не продавал на дне по 3000. Держу до сих пор, продаю только по мере необходимости на жизнь, по чуть-чуть. Надо на что-то деньги продал немножко, не надо - не продаю.

Таких как я людей очень мало... Не берите с меня пример, 99,9 % вероятность, что вы будете в минусе.