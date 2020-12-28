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Експерт: вартість біткойна у
2021 році збільшиться в...

Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 07:26

Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в...

Пропонуємо до обговорення:
Криптоаналітик PlanB вважає, що вже протягом наступного року вартість біткойна зростатиме.

Дивися повний текст Експерт: вартість біткойна у 2021 році збільшиться в 10-20 разів.
R2
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"План" - что-то известное напоминает. Не?
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:40

Всерьез взялись, "киты" хотят успеть слиться на хаях и гонят, жадность не имеет предела, знают, видно, что Байден не будет поддерживать эту пирамиду.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:27

пора зливати значить)
vtllvtll_vg
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:46

Ну то нехай вкладеться в бітки та заробить 2000% на рік, для чого тримати гроші в своїх голандіях під мінус 0,5%? Чи в нього й немає ніяких грошей? Чи може й інвестора такого теж немає?
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:24

Какие к чёрту ОВГЗ срочно все в биток!
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:12

Значит будет в 10-20 раз меньше.
Хотя вряд ли - скорее около 4к. Все таки есть криминальный рынок, который этим "платежным" инструментом пользуется.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:43

o_volvachev

так усі проводки публічні!
он хакери досі не можуть накрадені бітки із мтгокса реалізувати!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:26

  hxbbgaf написав:Всерьез взялись, "киты" хотят успеть слиться на хаях и гонят, жадность не имеет предела, знают, видно, что Байден не будет поддерживать эту пирамиду.


Зображення

А на велосипеде носитель мнения, что криптовалюта эта пузырь
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:55

Предупреждаю, тех, кто хочет вложиться в биткоин (или в акции, не важно во что), на рынке выигрывают около 0,1% игроков, остальные проигрывают. Научиться зарабатывать на рынке невозможно ни в каком университете. Это не наука, это талант. Как вы отнесетесь к ситуации, когда ваши инвестиции падают на 80% и болтаются на дне три года? Если вам страшно - не лезьте на рынок, работайте, занимайтесь бизнесом. Это говорит вам человек, который держит биткоины с февраля 2015 года, человек переживший пик 2017 и последующее падение до 3000 долларов за биткоин. Мне никогда не было страшно, мне вообще плевать на курс битка, биток это мои деньги и есть. Я не продавал на пике в 2017 и не продавал на дне по 3000. Держу до сих пор, продаю только по мере необходимости на жизнь, по чуть-чуть. Надо на что-то деньги продал немножко, не надо - не продаю.
Таких как я людей очень мало... Не берите с меня пример, 99,9 % вероятность, что вы будете в минусе.
Ferox
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