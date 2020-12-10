ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 09:21
"Антонов" отримав перше держзамовлення за часи незалежності
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Дивися повний текст \"Антонов\" отримав перше держзамовлення за часи незалежності.
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