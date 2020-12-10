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"Антонов" отримав перше
держзамовлення за часи незалежності

"Антонов" отримав перше держзамовлення за часи незалежності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:21

"Антонов" отримав перше держзамовлення за часи незалежності

Пропонуємо до обговорення:
ДП "Антонов" та Міноборони підписали Меморандум про співпрацю, в рамках якої йдеться про перші за 30 років поставки трьох військово-транспортних літаків.

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