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Mercedes-Benz гарантує стерильне
повітря в салоні свого...

Mercedes-Benz гарантує стерильне повітря в салоні свого...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:49

Mercedes-Benz гарантує стерильне повітря в салоні свого...

Пропонуємо до обговорення:
Тизерні фото Mercedes-Benz EQS EV не розкривають сам інтер'єр майбутнього електрокара, але демонструють окремі його можливості, в тому числі в очищенні повітря.

Дивися повний текст Mercedes-Benz гарантує стерильне повітря в салоні свого авто (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:49

HEPA (фильтр типа High-efficiency particulate air), которая обеспечит стерильно чистый воздух внутри салона, как в операционной палате.

тю в тесле уже несколько лет такой
yama
 
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