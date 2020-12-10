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"Нафтогаз" з 1 січня припиняє
підключення тарифного...

"Нафтогаз" з 1 січня припиняє підключення тарифного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:54

"Нафтогаз" з 1 січня припиняє підключення тарифного...

Пропонуємо до обговорення:
«Нафтогаз України» з 1 січня 2021 року призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" з 1 січня припиняє підключення тарифного плану \"Річний\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:54

Неубедительно мягко говоря. Ну нужно же было придумать причину :) И если заявок настолько меньше, где моя заявка ? И узнать ее судьбу не судьба. Опция чат бота по которой можно было что то узнать отключена судя по всему навсегда.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 12:58

Странное объяснение. Почему бы не набрать лохов сейчас зимой по высокой цене, пару месяцев отопительного сезона потерпеть, а в следующий отопительный сезон скинуть им дешёвый "летний" газ? Похоже, что прогнозировать цену на год вперёд дело неблагодарное и будущие тарифы будут предоплатные, как в местных сбытах.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:09

Вовремя сообщили. Я вообще не знаю ни про какие планы.
p_a_l
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