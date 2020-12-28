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В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 15:25
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №4065 про внесення змін до Податкового кодексу.
Дивися повний текст В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський підписав закон
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:26
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