Міністерство охорони здоров’я уклало контракт, згідно з яким Україна отримає ще 1,8 млн доз вакцини від коронавірусу.
Дивися повний текст Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac від коронавірусу.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10
Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac від коронавірусу.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10
отсталось только узнать кому из окружения Зеленского принадлежит ЛекХим и зачем вообще нужна эта прокладка между МинЗдравом и Синоваком?
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:21
Осталось узнать, что это за вакцина такая, когда другие пока требуют хранения при -70
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:21
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:23
))) Откуда такие данные ?
"Испытания вакцины продемонстрировали ее высокую степень безопасности, а эффективность препарата составляет 79,34%. Это соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения. Вакцина китайской разработки прошла три этапа клинических испытаний в Китае и еще нескольких странах."(c)
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