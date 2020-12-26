Міністерство охорони здоров’я уклало контракт, згідно з яким Україна отримає ще 1,8 млн доз вакцини від коронавірусу.
Дивися повний текст Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac від коронавірусу.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10
Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac від коронавірусу.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10
отсталось только узнать кому из окружения Зеленского принадлежит ЛекХим и зачем вообще нужна эта прокладка между МинЗдравом и Синоваком?
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:21
Осталось узнать, что это за вакцина такая, когда другие пока требуют хранения при -70
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:21
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:23
))) Откуда такие данные ?
"Испытания вакцины продемонстрировали ее высокую степень безопасности, а эффективность препарата составляет 79,34%. Это соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения. Вакцина китайской разработки прошла три этапа клинических испытаний в Китае и еще нескольких странах."(c)
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:20
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:26
Государственное управление КНР по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами одобрило широкое применение вакцины от COVID-19, разработанной China National Biotec Group (CNBG), сообщил журналистам в четверг заместитель начальника управления Чэнь Шифэй.
Он отметил, что испытания вакцины продемонстрировали "высокую степень безопасности", ее эффективность составляет 79,34%, что "соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения".
Перед одобрением вакцина прошла три стадии испытаний в Китае и ряде других странах мира, серьезных побочных реакций зарегистрировано не было, сообщил Чэнь Шифэй.
Ранее сообщалось, что китайская вакцина компании Sinopharm была одобрена к применению в Объединенных Арабских Эмиратах, более 1 млн доз уже доставлены в Индонезию, столько же - в Бразилию, 50 млн доз заказала Турция, 35 млн - Мексика.
До 12 февраля - китайского Нового года - будет вакцинировано свыше 50 миллионов человек. Планы китайского регулятора.
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