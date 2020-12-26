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Україна закупить 1,8 млн доз
китайської вакцини Sinovac...

Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10

Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я уклало контракт, згідно з яким Україна отримає ще 1,8 млн доз вакцини від коронавірусу.

Дивися повний текст Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac від коронавірусу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:10

отсталось только узнать кому из окружения Зеленского принадлежит ЛекХим и зачем вообще нужна эта прокладка между МинЗдравом и Синоваком?
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:21

Осталось узнать, что это за вакцина такая, когда другие пока требуют хранения при -70
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:21

  mvi написав:Осталось узнать, что это за вакцина такая, когда другие пока требуют хранения при -70

Обычная вакцина "предыдущего" поколения: содержит инактивированный вирус. Низких температур для хранения не требует.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:31

От себе ее и колите
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:56

_hunter
так у нее и эффективность 50%
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:02

  fiona98 написав:От себе ее и колите

Так вам никто и не предлагает...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:23

  sopkotomhu написав:_hunter
так у нее и эффективность 50%


))) Откуда такие данные ?

"Испытания вакцины продемонстрировали ее высокую степень безопасности, а эффективность препарата составляет 79,34%. Это соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения. Вакцина китайской разработки прошла три этапа клинических испытаний в Китае и еще нескольких странах."(c)
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:20

freeze https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN28X2CR
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:26



Государственное управление КНР по контролю над продуктами питания и лекарственными препаратами одобрило широкое применение вакцины от COVID-19, разработанной China National Biotec Group (CNBG), сообщил журналистам в четверг заместитель начальника управления Чэнь Шифэй.

Он отметил, что испытания вакцины продемонстрировали "высокую степень безопасности", ее эффективность составляет 79,34%, что "соответствуют техническим стандартам Всемирной организации здравоохранения".

Перед одобрением вакцина прошла три стадии испытаний в Китае и ряде других странах мира, серьезных побочных реакций зарегистрировано не было, сообщил Чэнь Шифэй.

Ранее сообщалось, что китайская вакцина компании Sinopharm была одобрена к применению в Объединенных Арабских Эмиратах, более 1 млн доз уже доставлены в Индонезию, столько же - в Бразилию, 50 млн доз заказала Турция, 35 млн - Мексика.

http://www.fixygen.ua/news/20201231/kit ... yator.html

До 12 февраля - китайского Нового года - будет вакцинировано свыше 50 миллионов человек. Планы китайского регулятора.
freeze
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