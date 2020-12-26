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Україна закупить 1,8 млн доз
китайської вакцини Sinovac...

Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:46


Из вашей ссылки:
Sinovac would be the second Chinese vaccine maker to produce results from late-stage clinical trials, after the United Arab Emirates said this month a vaccine from a Beijing-based unit of China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) had 86% efficacy.


Гуглоперевод:
Sinovac станет вторым китайским производителем вакцин, который представит результаты клинических испытаний на поздних стадиях после того, как в этом месяце Объединенные Арабские Эмираты заявили, что вакцина, произведенная в Пекинском подразделении Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), имеет эффективность 86%.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:32

yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:48

  Vovick написав:yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.

В смысле "каждый видит"/"больше верить"? -- вы фразу "above 50%" перевести не смогли :lol:
При этом бразильцы точные цифры называть отказываются, загадочно улыбаясь...
_hunter
 
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