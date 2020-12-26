Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
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Sinovac would be the second Chinese vaccine maker to produce results from late-stage clinical trials, after the United Arab Emirates said this month a vaccine from a Beijing-based unit of China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) had 86% efficacy.
Гуглоперевод:
Sinovac станет вторым китайским производителем вакцин, который представит результаты клинических испытаний на поздних стадиях после того, как в этом месяце Объединенные Арабские Эмираты заявили, что вакцина, произведенная в Пекинском подразделении Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm), имеет эффективность 86%.