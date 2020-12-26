Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...

Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:43

Vovick написав: yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu. Каждый видит то, что он хочет видеть.- Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.

Это же очевидно - никому. КАЖДАЯ из этих стран, прежде чем принимать решение о закупке, третий этап испытаний проводила у себя. Потому то результаты и отличаются. Вирус в каждой стране не одинаковый, он быстро мутирует.Пока препарат не зарегистрирован нигде, даже в Китае. Но, Украина и тут, как всегда, решила вые.. выделится. Закупают, причем не напрямую, а через прокладку, они это пока"непоймичто", сразу и втридорога, а там, хоть трава не расти.Опять выходит Мрия №2, короче говоря.Разве не логично было бы взять на 3 этап испытанияВСЕ потенциальные варианты вакцин, не зависимо от того, где они были разработаны, после чего уже решать что нам подходит, а не "недокалигуле" единолично решать, что здесь гражданам поможет, а что нет?Может, в итоге, окажется, что нам вакцины вообще не нужны, так как у них эффективность как у спидтестов украинско-китайской сборкиНо, что точно, это не временщикам решать, жить или не жить.