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Україна закупить 1,8 млн доз
китайської вакцини Sinovac...

Україна закупить 1,8 млн доз китайської вакцини Sinovac...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:32

yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:48

  Vovick написав:yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.

В смысле "каждый видит"/"больше верить"? -- вы фразу "above 50%" перевести не смогли :lol:
При этом бразильцы точные цифры называть отказываются, загадочно улыбаясь...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:43

  Vovick написав:yanyura Каждый видит то, что он хочет видеть. Лично я не знаю, кому больше верить - Бразилии или ОАЭ. Я просто ответил freeze на вопрос "Откуда такие данные ?" у sopkotomhu.

Это же очевидно - никому. КАЖДАЯ из этих стран, прежде чем принимать решение о закупке, третий этап испытаний проводила у себя. Потому то результаты и отличаются. Вирус в каждой стране не одинаковый, он быстро мутирует.
Пока препарат не зарегистрирован нигде, даже в Китае. Но, Украина и тут, как всегда, решила вые.. выделится. Закупают, причем не напрямую, а через прокладку, они это пока"непоймичто", сразу и втридорога, а там, хоть трава не расти.
Опять выходит Мрия №2, короче говоря.
Разве не логично было бы взять на 3 этап испытания здесь ВСЕ потенциальные варианты вакцин, не зависимо от того, где они были разработаны, после чего уже решать что нам подходит, а не "недокалигуле" единолично решать, что здесь гражданам поможет, а что нет?
Может, в итоге, окажется, что нам вакцины вообще не нужны, так как у них эффективность как у спидтестов украинско-китайской сборки 8)

Но, что точно, это не временщикам решать, жить или не жить.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:53

freeze
меньше рузкие новости читай :D

The results from the Brazil trials put CoronaVac above the 50% threshold that international scientists deem necessary to protect people, the Journal report said.
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:05

  sopkotomhu написав:freeze
меньше рузкие новости читай :D

The results from the Brazil trials put CoronaVac above the 50% threshold that international scientists deem necessary to protect people, the Journal report said.


Расширяй кругозор и пользуйся гуглом увереннее )))

The move came a day after the firm said interim data showed its leading vaccine had a 79% efficacy rate.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55498197

Плюс тебе уже тут написали, в ответ на твоё утверждение про 50 процентов.
И да погугли перевод слова above )))


Sinovac would be the second Chinese vaccine maker to produce results from late-stage clinical trials, after the United Arab Emirates said this month a vaccine from a Beijing-based unit of China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) had 86% efficacy

Садись, двойка :lol: :lol: :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:20

Украинцы, в соответствии о своим политическим окрасом, должны иметь право выбора :
свидомые пусть дожидаются Файзера, верным ленинцам - Синовак от китайских коммунистов, а русскоязычным - Спутник. Но слугам народа колоть исключительно украинскую вакцину, разрабатываемую Зеленским. :mrgreen:
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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