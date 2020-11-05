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"Мотор Січ" почала льотні випробування лопатей для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:47
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Мотор Січ" у четвер на своєму льотно-випробувальному комплексі початок льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 і металевих - для Мі-24 українського виробництва.
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" почала льотні випробування лопатей для вертольотів
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:47
мы уже отвыкли от таких новостей - прорэхвормуйте/спрыяйте розвытку/ покращить экономичный климат для мотор сичи и тогда не будете нас шокировать.
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Сер 18 лис, 2020 14:56
Джон
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