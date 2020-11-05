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"Мотор Січ" почала льотні випробування лопатей для...
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:47
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Мотор Січ" у четвер на своєму льотно-випробувальному комплексі початок льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 і металевих - для Мі-24 українського виробництва.
Дивися повний текст \"Мотор Січ\" почала льотні випробування лопатей для вертольотів
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:47
мы уже отвыкли от таких новостей - прорэхвормуйте/спрыяйте розвытку/ покращить экономичный климат для мотор сичи и тогда не будете нас шокировать.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 23:12
Что там с заводом,он живой?Кто в курсе?Китайцы его теперь контролируют?
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Scotch
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:10
Уникальное высокотехнологичное оборудование и всего 60 комплектов лопастей в год? Это что напильник чтоли, а то судя по цифрам это выглядит как ручная работа.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:11
Scotch написав:
Что там с заводом,он живой?Кто в курсе?Китайцы его теперь контролируют?
Та вроде китайцев кинули и они теперь судятся.
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