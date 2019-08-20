Пасажир забув у вагоні поїзда валізу з 19 тисячами доларів.
Дивися повний текст Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами доларів.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:53
Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами...
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Дивися повний текст Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами доларів.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:53
А откуда проводник узнал, что в чемодане 19тыс долларов? :) Сам изучил содержимое или ему об этом сказал владелец?
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:15
Re: Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами
Ещё любопытное уточнение, что не просто вернул, а "успели вернуть". Возвращали коллективно. Интересно, до какого события?
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:16
Опять тарифы повышают??? Ппц...правительство зе не знает на чем еще навариться
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:15
Re: Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами
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