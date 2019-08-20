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Пасажир в поїзді Рахів-Харків
забув валізу з 19 тисячами...

Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами...
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:53

Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами...

Пропонуємо до обговорення:
Пасажир забув у вагоні поїзда валізу з 19 тисячами доларів.

Дивися повний текст Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:53

А откуда проводник узнал, что в чемодане 19тыс долларов? :) Сам изучил содержимое или ему об этом сказал владелец?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:15

Re: Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами

Ещё любопытное уточнение, что не просто вернул, а "успели вернуть". Возвращали коллективно. Интересно, до какого события?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:16

Опять тарифы повышают??? Ппц...правительство зе не знает на чем еще навариться
floydjuinior
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:15

Re: Пасажир в поїзді Рахів-Харків забув валізу з 19 тисячами

  floydjuinior написав:Опять тарифы повышают??? Ппц...правительство зе не знает на чем еще навариться

В поїзді Рахів-Харків?
ricardo
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