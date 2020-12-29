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Промо-акции разных компаний

Промо-акции разных компаний
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:48

Промо-акции разных компаний

Зимовий кешбек до 50% від Visa!

Купуйте скіпаси з преміальними картками Visa та отримайте кешбек!

30% - на картку Visa Platinum (але не більше 1 000 грн);
40% - на картку Visa Signature (але не більше 1 250 грн);
50% - на картку Visa Infinite (але не більше 1 500 грн).

Тисніть кнопку “SkiPass Cashback” в головному меню чат-боту Visa Ukraine і завантажуйте фотографії чеків (при купівлі онлайн — скріншоти).

Акція діє з 30.12.2020 до 31.03.2021.

https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with-visa/promotions/bukovel.html
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