У результаті комплексної програми підвищення пенсій середня річна пенсія в Україні склала більше ніж 3 410 гривень.
Дивися повний текст Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 23:03
Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, -...
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Дивися повний текст Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики.
Додано: Сер 30 гру, 2020 23:03
2000 гривен это уже за пределами черты позора ? А про среднее арифметическое уже не раз говорилось, засуньте это среднее себе в среднее место.
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