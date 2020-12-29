*У відомстві розглядають загалом три варіанти підвищення:*
Дивися повний текст В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:50
В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні.
Додано: Чет 31 гру, 2020 09:49
Погоджуюсь, цілком і повністю, роблять все для того, щоб знищити українців, років через 30, частина вимре, решта розбіжиться по світах...
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12
Хватит и 10 лет
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:16
Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
Третий вариант – сразу поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас около 2,1 грн за каждый кВт*час.
По чем у нас тепловая в себестоимости?
Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
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