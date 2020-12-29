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В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:50

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

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Дивися повний текст В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні.
R2
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О...ли С...
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:49

Погоджуюсь, цілком і повністю, роблять все для того, щоб знищити українців, років через 30, частина вимре, решта розбіжиться по світах...
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12

  bobo написав:Погоджуюсь, цілком і повністю, роблять все для того, щоб знищити українців, років через 30, частина вимре, решта розбіжиться по світах...

Хватит и 10 лет
Зе-Чмо
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:16

Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

Третий вариант – сразу поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас около 2,1 грн за каждый кВт*час.
По чем у нас тепловая в себестоимости?
Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.
Зе-Чмо
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p_a_l
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