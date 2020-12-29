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Дивися повний текст В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 08:50
В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні.
Додано: Чет 31 гру, 2020 09:49
Погоджуюсь, цілком і повністю, роблять все для того, щоб знищити українців, років через 30, частина вимре, решта розбіжиться по світах...
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:08
Все только ныть умеют. Думатете сейчас электроэнергия из неоткуда берется? бесплатно? нет, повышают налоги для того что бы бюджет наполнить и с этих средств заплатить за нее, вместо того что бы каждый платил столько сколько должен заплатить. Не хочешь платить не пользуйся, думаешь что дорого, сделай дешевле(найдешь способ станешь милионером)
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12
Хватит и 10 лет
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:16
Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
Третий вариант – сразу поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас около 2,1 грн за каждый кВт*час.
По чем у нас тепловая в себестоимости?
Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:41
себестоимость электроэнергии в Украине высокая так как мы платим в 3-4 раза дороже производителем солнечной электроэнергии, нежели платят в Европе. В числе первых получателей этих сумм ДТЭК Рината Ахметова и прочие. Вот они, кому мы все с вами платим этот оброк:
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45
>> Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.
Наоборот - народ массово начнёт ставить панели. Поскольку если ресурс можно делать дома, а цена на него сильно растёт - это очень побуждает уменьшать покупку.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45
На минулому тижні державний "Енергоатом" продав рекордні 13,33 млн МВт-год електроенергії з періодом поставки в першому півріччі 2021 року. Цей приблизно 40% прогнозного виробництва за цей період. За даними джерел "БізнесЦензора", левову частку - 10,8 млн МВт-год - за ціною 1150 грн за МВт-год також купила компанія, близька до Ігоря Коломойського.
ей де борцы за ринок, якы доказують що населення платить копыйки
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