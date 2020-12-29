В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

Додано: Чет 31 гру, 2020 10:16

Третий вариант – сразу поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас около 2,1 грн за каждый кВт*час.

По чем у нас тепловая в себестоимости?

Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.

Зе-Чмо

Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)