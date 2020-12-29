RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:50

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

Пропонуємо до обговорення:
*У відомстві розглядають загалом три варіанти підвищення:*

Дивися повний текст В Україні злетять тарифи на електроенергію: що приготували в Кабміні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91892
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 08:50

О...ли С...
Українець
 
Повідомлень: 78
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 09:49

Погоджуюсь, цілком і повністю, роблять все для того, щоб знищити українців, років через 30, частина вимре, решта розбіжиться по світах...
bobo
 
Повідомлень: 248
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:08

Все только ныть умеют. Думатете сейчас электроэнергия из неоткуда берется? бесплатно? нет, повышают налоги для того что бы бюджет наполнить и с этих средств заплатить за нее, вместо того что бы каждый платил столько сколько должен заплатить. Не хочешь платить не пользуйся, думаешь что дорого, сделай дешевле(найдешь способ станешь милионером)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B8%D0%B8
dmitrgladkiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:12

  bobo написав:Погоджуюсь, цілком і повністю, роблять все для того, щоб знищити українців, років через 30, частина вимре, решта розбіжиться по світах...

Хватит и 10 лет
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:16

Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

Третий вариант – сразу поднять цену до уровня себестоимости. Сейчас около 2,1 грн за каждый кВт*час.
По чем у нас тепловая в себестоимости?
Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:40

2,1 грн нормальна ціна
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 83
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:41

себестоимость электроэнергии в Украине высокая так как мы платим в 3-4 раза дороже производителем солнечной электроэнергии, нежели платят в Европе. В числе первых получателей этих сумм ДТЭК Рината Ахметова и прочие. Вот они, кому мы все с вами платим этот оброк: https://biz.censor.net/resonance/307644 ... _v_ukraine
elman
 
Повідомлень: 14
З нами з: 01.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45

>> Ой вангую. Эти ваши солнечные панели народ ночью камнями закидает.

Наоборот - народ массово начнёт ставить панели. Поскольку если ресурс можно делать дома, а цена на него сильно растёт - это очень побуждает уменьшать покупку.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 451
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:45

На минулому тижні державний "Енергоатом" продав рекордні 13,33 млн МВт-год електроенергії з періодом поставки в першому півріччі 2021 року. Цей приблизно 40% прогнозного виробництва за цей період. За даними джерел "БізнесЦензора", левову частку - 10,8 млн МВт-год - за ціною 1150 грн за МВт-год також купила компанія, близька до Ігоря Коломойського.

ей де борцы за ринок, якы доказують що населення платить копыйки :D
Українець
 
Повідомлень: 78
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, BIGor, lapay, yama і 21 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 29 гру, 2020 10:44
33 3111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 21:23
Ratatui
В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський...
R2 » Сер 30 гру, 2020 15:25
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 18:41
grig90vic
У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію... 1, 2
R2 » Вів 29 гру, 2020 15:14
13 1405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 16:17
darkangel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.