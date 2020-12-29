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В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:23

Себестоимость електроенергии в Украине 50копеек/кВт. А то что вы втюхиваете по 1,7грн то уже *зеленая енергетикаАхметова* по 5грн/кВт смешанная с атомной енергией по 50копеек/кВт.
fiona98
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:24

я проти підвищення цін на електроенергію, АЛЕ... районний центр, будний день, машину не має де поставити, все заставлено машинами, магазин, черга до кас чоловік по 10, всі з повними кошиками. Люди добрі ми ніби всі бідні, але звідки у вас стільки грошей?
ggl_inter
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:45

Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

https://www.youtube.com/watch?v=cfQD29iDbxU&t=530s


cпасибо Ренату Леонидовичу
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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