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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:23
Себестоимость електроенергии в Украине 50копеек/кВт. А то что вы втюхиваете по 1,7грн то уже *зеленая енергетикаАхметова* по 5грн/кВт смешанная с атомной енергией по 50копеек/кВт.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:24
я проти підвищення цін на електроенергію, АЛЕ... районний центр, будний день, машину не має де поставити, все заставлено машинами, магазин, черга до кас чоловік по 10, всі з повними кошиками. Люди добрі ми ніби всі бідні, але звідки у вас стільки грошей?
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:45
Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
cпасибо Ренату Леонидовичу
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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