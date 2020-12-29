RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:23

Себестоимость електроенергии в Украине 50копеек/кВт. А то что вы втюхиваете по 1,7грн то уже *зеленая енергетикаАхметова* по 5грн/кВт смешанная с атомной енергией по 50копеек/кВт.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:24

я проти підвищення цін на електроенергію, АЛЕ... районний центр, будний день, машину не має де поставити, все заставлено машинами, магазин, черга до кас чоловік по 10, всі з повними кошиками. Люди добрі ми ніби всі бідні, але звідки у вас стільки грошей?
ggl_inter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 07.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:16

R2
ну сереиальчик с зеленским же для лохов сняли теперь будут драть три шкури :D
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 209
З нами з: 27.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:35

Дивно, що тут Порошенка не згадують!)) У вас бєня на 30% дешевше ринку купує, але винний Ахмєтов.)) Ви щє порахуйте долю зеленої енергетики в тарифі ...
mvi
 
Повідомлень: 193
З нами з: 07.11.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:38

Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

в этих двух видео с тайм кодами за 3 минуты понятно
https://www.youtube.com/watch?v=cfQD29iDbxU&amp;t=530s

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4RE5Ya_Y4&amp;t=123s
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6305 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:46

  ggl_inter написав:я проти підвищення цін на електроенергію, АЛЕ... районний центр, будний день, машину не має де поставити, все заставлено машинами, магазин, черга до кас чоловік по 10, всі з повними кошиками. Люди добрі ми ніби всі бідні, але звідки у вас стільки грошей?

Субъективные у Вас выводы, выборка не полная.
Согласно https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... per_capita
в Украине около 200 авто на 1000 человек.
За счет того что в Киеве, Одессе, Львове автомобилизация больше чем в регионах предполагаю что в регионах соотношение намного меньше чем 200 авто на 1000 человек.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4331
З нами з: 19.09.10
Подякував: 730 раз.
Подякували: 943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:59

манипуляция в статье термином "себестоимость"!

Что авторы заметки подразумевали под словом "СЕБЕСТОИМОСТЬ"?
Дьявол кроется в мелочах!
Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией.
Какова ее "себестоимость"?
1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?
fKonstantin
 
Повідомлень: 412
З нами з: 26.03.14
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:08

  ggl_inter написав:я проти підвищення цін на електроенергію, АЛЕ... районний центр, будний день, машину не має де поставити, все заставлено машинами, магазин, черга до кас чоловік по 10, всі з повними кошиками. Люди добрі ми ніби всі бідні, але звідки у вас стільки грошей?

у Вас "москвич" ?
или переживаете что бы не поцарапали? :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 28.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:14

>> Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией. Какова ее "себестоимость"?

Расстрою вас, но полная себестоимость атомки очень высока. Выше, чем ВЭС/СЭС. Просто это не афишируется - власти предпочитают переложить оплаты на будущие поколения.

>> 1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?

Когда потребление падает ниже генерации - это большая проблема. Излишки нужно куда-то сливать - надо строить что-то для поглощения электричества. Это не уменьшает, а повышает себестоимость ночной атомки.
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 452
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:15

Поднимать цену электроэнергии до уровня себестоимости-это глупость,кто при капитализме работает без прибыли?Цена должна хотя бы обеспечивать минимальную прибыль производителю,чтобы хотя бы часть ее направлять на развитие!
borzol
 
Повідомлень: 127
З нами з: 10.03.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: N0mad і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін скасував пільгову ціну на електроенергію для... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 29 гру, 2020 10:44
33 3117
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 21:23
Ratatui
В Україні знизять тиск на платників податків: Зеленський...
R2 » Сер 30 гру, 2020 15:25
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 18:41
grig90vic
У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію... 1, 2
R2 » Вів 29 гру, 2020 15:14
13 1405
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 16:17
darkangel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17746)
31.12.2020 13:17
#добіса2020 (7)
31.12.2020 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.