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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:23
Себестоимость електроенергии в Украине 50копеек/кВт. А то что вы втюхиваете по 1,7грн то уже *зеленая енергетикаАхметова* по 5грн/кВт смешанная с атомной енергией по 50копеек/кВт.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:24
я проти підвищення цін на електроенергію, АЛЕ... районний центр, будний день, машину не має де поставити, все заставлено машинами, магазин, черга до кас чоловік по 10, всі з повними кошиками. Люди добрі ми ніби всі бідні, але звідки у вас стільки грошей?
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:16
R2
ну сереиальчик с зеленским же для лохов сняли теперь будут драть три шкури
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:35
Дивно, що тут Порошенка не згадують!)) У вас бєня на 30% дешевше ринку купує, але винний Ахмєтов.)) Ви щє порахуйте долю зеленої енергетики в тарифі ...
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:38
Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
в этих двух видео с тайм кодами за 3 минуты понятно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:46
Субъективные у Вас выводы, выборка не полная.
Согласно
в Украине около 200 авто на 1000 человек.
За счет того что в Киеве, Одессе, Львове автомобилизация больше чем в регионах предполагаю что в регионах соотношение намного меньше чем 200 авто на 1000 человек.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:59
манипуляция в статье термином "себестоимость"!
Что авторы заметки подразумевали под словом "СЕБЕСТОИМОСТЬ"?
Дьявол кроется в мелочах!
Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией.
Какова ее "себестоимость"?
1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:08
у Вас "москвич" ?
или переживаете что бы не поцарапали?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:14
>> Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией. Какова ее "себестоимость"?
Расстрою вас, но полная себестоимость атомки очень высока. Выше, чем ВЭС/СЭС (в пересчёте на кВт). Просто это не афишируется - власти предпочитают переложить оплаты на будущие поколения.
>> 1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?
Когда потребление падает ниже генерации - это большая проблема. Излишки нужно куда-то сливать - надо строить что-то для поглощения электричества. Это не уменьшает, а ещё больше повышает себестоимость ночной атомки. У нас таких балластных мощностей вокруг АЭС нет. Поэтому просто держат генерируемую мощность на уровне, который исключает излишки.
Востаннє редагувалось N0mad в Чет 31 гру, 2020 13:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:15
Поднимать цену электроэнергии до уровня себестоимости-это глупость,кто при капитализме работает без прибыли?Цена должна хотя бы обеспечивать минимальную прибыль производителю,чтобы хотя бы часть ее направлять на развитие!
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