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В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:20

а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:21

Согласен с предыдущим коментатором в части неправильного расчета себестоимости атомной энергии,как мне известно,в себестоимость сейчас не включены затраты на утилизацию ,хранение ,переработку ядерных отходов,а ткже стоимостьвывода из эксплоатации атомных блоков-а это немаленькие суммы!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:22

НЕ ГОРОД

а качество эл.энергии поднять они не хотят?
в сети 180-200
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:35

отменить ночной тариф могут только очень далекие от энергетики люди.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06

fKonstantin 60 коп днем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:13

  Марта написав:а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?

Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:13

  N0mad написав:[i]>>

Когда потребление падает ниже генерации - это большая проблема. Излишки нужно куда-то сливать - надо строить что-то для поглощения электричества. Это не уменьшает, а ещё больше повышает себестоимость ночной атомки. У нас таких балластных мощностей вокруг АЭС нет. Поэтому просто держат генерируемую мощность на уровне, который исключает излишки.



Готов покупать ночную енергию по 10 коп. А где рынок???. Где тариф???
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:21

  Українець написав:Готов покупать ночную енергию по 10 коп. А где рынок???. Где тариф???

Да они вам её продадут с удовольствием. Но только прямо со станции - провода от станции не ихние же. А облэнерго за пользование проводами вломит цену. Вот и весь расклад: стройте свои провода от АЭС, свои подстанции - и пользуйтесь дешёвой электрикой НОЧЬЮ. :) И причём вы не сможете регулировать потребление - сколько дадут, всё НУЖНО потребить/оплатить.
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:21

ИМЕЮТ ТЕ КТО НАС ИМЕЕТ

  lapay написав:
  Марта написав:а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?

Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.

но народ спокойно тарился па 8 и ему было пох на видсотки :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:28

Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

  хуторянка написав:но народ спокойно тарился па 8 и ему было пох на видсотки

Народ і зараз ведеться на рекламу манівео чи швидкогроші, а потім залишається без квартир. За все треба платити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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