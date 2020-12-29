В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:20
а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:21
Согласен с предыдущим коментатором в части неправильного расчета себестоимости атомной энергии,как мне известно,в себестоимость сейчас не включены затраты на утилизацию ,хранение ,переработку ядерных отходов,а ткже стоимостьвывода из эксплоатации атомных блоков-а это немаленькие суммы!
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:22
НЕ ГОРОД
а качество эл.энергии поднять они не хотят?
в сети 180-200
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06
fKonstantin 60 коп днем
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:13
Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:13
Готов покупать ночную енергию по 10 коп. А где рынок???. Где тариф???
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:21
Да они вам её продадут с удовольствием. Но только прямо со станции - провода от станции не ихние же. А облэнерго за пользование проводами вломит цену. Вот и весь расклад: стройте свои провода от АЭС, свои подстанции - и пользуйтесь дешёвой электрикой НОЧЬЮ. И причём вы не сможете регулировать потребление - сколько дадут, всё НУЖНО потребить/оплатить.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:21
ИМЕЮТ ТЕ КТО НАС ИМЕЕТ
но народ спокойно тарился па 8 и ему было пох на видсотки
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:28
Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
Народ і зараз ведеться на рекламу манівео чи швидкогроші, а потім залишається без квартир. За все треба платити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зараз переглядають цей форум: N0mad і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|