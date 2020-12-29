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В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:31

хуторянка, Марта хйловська троляка заплуталаса в акаунтах
19professor69
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:45

КАСТРЮЛЮ СНИМИ

  19professor69 написав:хуторянка, Марта хйловська троляка заплуталаса в акаунтах

Не дружил алеша с мылом в результате стал дэ....м? :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:45

Хватит врать! Себестоимость 10 копеек на атомной станции! Это прямой рекет Ахметова с СЭС и зеленым тарифом!
commintatorshik
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