В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:45
КАСТРЮЛЮ СНИМИ
Не дружил алеша с мылом в результате стал дэ....м?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:45
Хватит врать! Себестоимость 10 копеек на атомной станции! Это прямой рекет Ахметова с СЭС и зеленым тарифом!
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