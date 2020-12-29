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В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:31
хуторянка, Марта хйловська троляка заплуталаса в акаунтах
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19professor69
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:45
19professor69 написав:
хуторянка, Марта хйловська троляка заплуталаса в акаунтах
Не дружил алеша с мылом в результате стал дэ....м?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:45
Хватит врать! Себестоимость 10 копеек на атомной станции! Это прямой рекет Ахметова с СЭС и зеленым тарифом!
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commintatorshik
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Додано: Чет 31 гру, 2020 17:55
де*** про 10 коп, они имеют ввиду 2003 год
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grig90vic
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:08
lapay написав: Марта написав:
а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?
Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.
а можна назвати розмір боргів кровосісв і їх високі відсотки?
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Ромасик
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:15
ну главное что не "шыкаладный барыга"))) хуженебудики широко улыбаются и платят в два раза больше, зробылы цэ разом - жри.те)
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pirat-d
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:45
fKonstantin написав:
Что авторы заметки подразумевали под словом "СЕБЕСТОИМОСТЬ"?
Дьявол кроется в мелочах!
Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией.
Какова ее "себестоимость"?
1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?
И понятие "рыночек", который "порешает".
Как купить энергию у АЭС или ГЭС (или другого "продавца")?
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Додано: Чет 31 гру, 2020 22:46
lapay написав: Марта написав:
а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?
Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.
Не пи**.
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