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В Україні злетять тарифи
на електроенергію: що...

В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:31

хуторянка, Марта хйловська троляка заплуталаса в акаунтах
19professor69
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:45

КАСТРЮЛЮ СНИМИ

  19professor69 написав:хуторянка, Марта хйловська троляка заплуталаса в акаунтах

Не дружил алеша с мылом в результате стал дэ....м? :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:45

Хватит врать! Себестоимость 10 копеек на атомной станции! Это прямой рекет Ахметова с СЭС и зеленым тарифом!
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:55

де*** про 10 коп, они имеют ввиду 2003 год
grig90vic
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:08

  lapay написав:
  Марта написав:а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?

Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.

а можна назвати розмір боргів кровосісв і їх високі відсотки?
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:15

Re: В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

ну главное что не "шыкаладный барыга"))) хуженебудики широко улыбаются и платят в два раза больше, зробылы цэ разом - жри.те)
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:45

  fKonstantin написав:Что авторы заметки подразумевали под словом "СЕБЕСТОИМОСТЬ"?
Дьявол кроется в мелочах!
Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией.
Какова ее "себестоимость"?
1. Днем
2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?

И понятие "рыночек", который "порешает".
Как купить энергию у АЭС или ГЭС (или другого "продавца")?
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:46

  lapay написав:
  Марта написав:а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть.
И как же это у него так получалось ?

Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.

Не пи**.
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