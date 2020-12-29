В Україні злетять тарифи на електроенергію: що...

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fKonstantin написав:Что авторы заметки подразумевали под словом "СЕБЕСТОИМОСТЬ"? Дьявол кроется в мелочах! Я лично согласен пользоваться исключительно атомной электроэнергией. Какова ее "себестоимость"? 1. Днем 2. Ночью, когда генерацию АЭС остановить невозможно, а потребление в среднем падает ниже этой генерации?
И понятие "рыночек", который "порешает". Как купить энергию у АЭС или ГЭС (или другого "продавца")?
Марта написав:а вот Азаров (Николай Янович), как то умудрялся и тарифы не поднимать, и не в убытках быть. И как же это у него так получалось ?
Ніяк. При кровосісях борги зростали, як на дріжджах, під високі відсотки.
Та да, а теперь вот постоянно только падают С газом тоже "борги зростали як на дріжджах, під високі відсотки"? С тех пор, кстати, на него тарифы подняли населению в 15, а кое где уже и в 20 раз. Эти недоделанные, только за один предновогодний день продали разным ̶п̶р̶о̶х̶о̶д̶и̶м̶ц̶а̶м̶ иностранным инвесторам ОВГЗ на 20+ ярдов, под 12% годовых, чистыми. Вот неужели бы граждане под 12% чистыми(без налогов) не одолжили бы своему государству? Це-пэрэмога.
Кстати, не знаю почему тут пишут, что якобы только "готовят варианты повышения", рыжий у себя на сайте "Ясно" для Киева уже написал, что все решено https://yasno.com.ua/b2c-tariffs-2021 Єдина ціна 1,68 грн застосовується як для обсягу споживання до 100 квт∙год в місяць, так і більше.
З 1 січня 2021 року припиняють свою дію знижені тарифи, зокрема і в розмірі 0,9 грн за 1 кВт∙год, для наступних категорій споживачів:
для житлових приміщень, обладнаних електроопаленням для багатодітних сімей, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій для гуртожитків.
Чето, Зе в своем видосике под НГ забыл порадовать этой новостью
Шли в Европу. Где то там и оказались В зеленой vjevjope