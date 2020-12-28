Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю.
Дивися повний текст Які нові податки планується ввести в 2021 році.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:18
Які нові податки планується ввести в 2021 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які нові податки планується ввести в 2021 році.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:18
Какие новые налоги планируется ввести в 2021 году
Новые налоги в 2021 году вводить не планируется.
Прочтя первое предложение, со страницы можно выходить
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