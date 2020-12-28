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Які нові податки планується
ввести в 2021 році

Які нові податки планується ввести в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:18

Які нові податки планується ввести в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю.

Дивися повний текст Які нові податки планується ввести в 2021 році.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:18

Какие новые налоги планируется ввести в 2021 году
Новые налоги в 2021 году вводить не планируется.
Прочтя первое предложение, со страницы можно выходить
p_a_l
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