Ця послуга буде корисна тим, хто обмінює своє вперше видане дворічне тимчасове посвідчення водія на постійне.
Дивися повний текст Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно всього 30 хвилин.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:20
Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно всього 30 хвилин.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:20
Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет. Но через 5 придумают что то новенькое, типа как с паспортами.
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