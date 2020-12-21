RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українським водіям готують
сюрприз з правами - потрібно...

Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:20

Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Ця послуга буде корисна тим, хто обмінює своє вперше видане дворічне тимчасове посвідчення водія на постійне.

Дивися повний текст Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно всього 30 хвилин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91892
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:20

Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет. Но через 5 придумают что то новенькое, типа как с паспортами.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:41

Re: Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно.

Хайпанём немножечко(с)

де*** заголовком прорекламируем услугу доступную только киевским водителям.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:58

Хорошо, когда можно быстро и без проблем переизготовить документ.
Rainbow
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:16

  Rainbow написав:Хорошо, когда можно быстро и без проблем переизготовить документ.

Сроки обмена будут теже что и в сервисном центре. Единственная разница что делать это будут в ТРЦ и дороже (доплата за то, как и в случае с загранпаспортом, не едешь в специализированное заведение, а совмещаешь с шопингом).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2551
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:25

А что на фото водительских прав выкладывают половые органы что так важно менять фотографию для тех кто сменил пол?
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:30

p_a_l
Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет. Но через 5 придумают что то новенькое, типа как с паспортами.
Так и будет, даже не сомневайтесь. Поетому для тех у кого еще старые водительские права с пожизненным сроком действия то лучше не спешить их менять.
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, yama і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"
R2 » Чет 24 гру, 2020 12:07
2 179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 13:04
Igorten
Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 21 гру, 2020 13:35
34 2126
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 20:11
_hunter
Пенсії в 2021: що нардепи готують українцям у новому...
R2 » П'ят 06 лис, 2020 00:01
3 517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 12:07
antonovatatana607

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.